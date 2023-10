Stanato ed arrestato a Sciacca il 34enne accusato di omicidio che non è tornato in carcere dopo permesso premio

Dal carcere era uscito per un permesso premio. Non vi ha però più fatto ritorno ed è stato rintracciato, due giorni addietro, a Sciacca dalla polizia. L'evaso bloccato e subito arrestato si chiama Raffaele Calamita, 34enne, originario di Tropea. Pare che Calamita fino a Sciacca vi sia arrivato per incontrare una donna con la quale avrebbe una relazione sentimentale. Ma i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento sono riusciti a rintracciarlo e stanarlo.

Calamita, in galera nel carcere di Paola, c'è finito per l'omicidio di Salvatore Russo, ucciso per una vendetta maturata negli ambienti criminali del Vibonese. Russo, il 10 settembre 2013, è stato ammazzato con 4 colpi di pistola sotto casa a Tropea. L'evaso è stato, dopo le formalità di rito, trasferito al carcere di Sciacca, in attesa di essere trasferito in una struttura carceraria della sua regione.