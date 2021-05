Cafiero De Raho e Patronaggio: "Esempio Livatino ispiri la magistratura per ritrovare la credibilità"

"La beatificazione di Livatino sembra un segnale che papa Francesco ha voluto lanciare alla Magistratura tutta, cioè che seguire un modello come Livatino consentirà di recuperare la credibilità e la coscienza etica e riprendere una dirittura che è essenziale per garantire i diritti e la nostra democrazia". A parlare è Federico Cafiero de Raho, procuratore nazionale antimafia, a margine della messa di beatificazione del magistrato Rosario Livatino.

"Si tratta di una giornata importante in un momento in cui la magistratura ha bisogno di recuperare in immagine e in deontologia - dice invece ai microfoni di Agrigentonotizie il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio -. L'insegnamento di Livatino è molto alto e ispira tutti. Oggi è una bella giornata per credenti e non credenti perché il suo fu l'impegno di un cattolico ma anche un impegno civico molto importante".