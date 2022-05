Il costone a monte della statale 118 si "sbriciola", il Genio civile affida interventi di urgente messa in sicurezza

C'è il costone a monte della strada statale 118, nei pressi della galleria Santa Lucia, che non fa dormire sonni tranquilli. Non ai tecnici del Genio civile di Agrigento che hanno pianificato - e già affidato in maniera diretta - un intervento urgente di messa in sicurezza. Degli interventi, di fatto indispensabili, si occuperà la ditta "3Energy srl" di Favara. Il contratto di affidamento dei lavori è stato già sottoscritto.

All'inizio dell'anno, l'assessorato regionale alle Infrastrutture aveva stanziato quasi 300 mila euro per affidare l'intervento di somma urgenza ed eliminare il pericolo di frane dal costone che sormonta la galleria. Poco prima della fine del 2021 si era registrato, infatti, un aggravamento del dissesto. La Regione si è dunque sostituita, per mettere in sicurezza l'area, all'Anas - aveva fatto sapere l'assessore regionale Marco Falcone. Gli smottamenti registratisi alla fine del passato anno, dopo diverse ondate di maltempo, avevano infatti comportato l'ennesima chiusura lungo la statale 118, la "Corleonese-Agrigentina".

La messa in sicurezza del versante consisterà nella rimozione dei blocchi in precario equilibrio e nell'installazione di una rete paramassi di ultima generazione a tutela della pubblica incolumità.