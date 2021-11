Cade lungo il Viale a causa di una mattonella sollevata e resta ferita al volto, Comune trascinato in tribunale

Cade, a causa di una mattonella rotta e sollevata dalla sede stradale, lungo il viale Della Vittoria. Era l'inizio dello scorso aprile quando si verificava l'incidente e l'agrigentina finiva al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" per lesioni al volto e in altre parti del corpo.

Adesso, la donna che era rimasta appunto ferita ha citato, dinanzi al tribunale di Agrigento, il Comune. Chiede che l'ente venga riconosciuto responsabile dell'incidente e, inevitabilmente, condannato al risarcimento del danno che ha subito. Danno che il sindaco Franco Micciché non ha quantificato nell'atto - una determina - con il quale ha autorizzato palazzo dei Giganti a costituirsi in giudizio per resistere in giudizio ed evitare la condanna.

Con lo stesso atto, il primo cittadino ha incaricato il funzionario specialista avvocato, Agata Vecchio, della difesa e rappresentanza dell'ente.