Cade dalla scala mentre raccoglie olive, 40enne trasferito in elisoccorso a Caltanissetta

Cade dalla scala mentre raccoglie olive. E' un quarantenne l'uomo che è rimasto gravemente ferito all'ingresso di via Matteotti a Grotte dove sono accorse l'ambulanza del 118 prima e l'elisoccorso dopo. L'uomo, residente a Palermo, è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta.

Il quarantenne, originario di Grotte ma residente a Palermo, pare che fosse tornato in paese proprio per raccogliere le olive. Per arrivare all'elevata altezza degli alberi, stamani, ha deciso di utilizzare una scala. All'improvviso - non è chiaro per quale motivo - l'incidente: il quarantenne è caduto dalla scala ed è finito sul terreno del suo giardino. Scattato l'allarme, all'ingresso di via Matteotti si sono precipitati i carabinieri della stazione cittadina che hanno subito richiesto l'intervento di un'autoambulanza. Poco dopo però è sopraggiunto l'elisoccorso che è addirittura atterrato in un terreno attiguo alla Circonvallazione del paese.

Il quarantenne, messo in sicurezza, è stato portato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dove i medici, al momento, lo stanno sottoponendo ai controlli sanitari ritenuti necessari.