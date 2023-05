Cade fronda di albero su una delle panchine di Porta di Ponte

Soltanto per un caso fortuito, su quella panchina non c'era seduto nessuno. Di norma - tanto durante le ore della mattina, quanto durante il pomeriggio - ci sono sempre più anziani. E talvolta, sempre di più frequentemente nelle ultime settimane, anche dei turisti.

S'è rischiato grosso, s'è rischiato che qualcuno si facesse seriamente male nella prima serata a Porta di Ponte. All'improvviso, la fronda di un gigantesco albero s'è spezzata ed è, appunto, finita sulla panchina attigua a quella "rossa".

Non è la prima volta che simili incidenti si registrano a Porta di Ponte. E in passato, per mettere tutto in sicurezza, sono anche intervenuti i vigili del fuoco. Cosa che non è avvenuto invece, in quest'ultima occasione.