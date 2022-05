Cade dal ponteggio mentre ristruttura un villino, operaio trentenne finisce in ospedale

Non è chiaro cosa sia accaduto. Perché abbia perso l’equilibrio e sia finito – cadendo da un’altezza di quattro metri – sull’asfalto. A precipitare nel vuoto, mentre era al lavoro in un cantiere edile per la ristrutturazione di un villino del Villaggio Mosè, è stato un operaio agrigentino, poco meno che trentenne, dipendente di un’impresa edile. Il giovane lavoratore è rimasto ferito ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di contrada Consolida. A scortare l’autoambulanza del 118, una pattuglia della sezione Volanti della Questura. Gli agenti si sono occupati anche dei sopralluoghi di rito per provare, appunto, a chiarire quale sia stata la causa dell’incidente sul lavoro.

Per il trentenne agrigentino avrebbe dovuto essere un’ordinaria giornata di lavoro in quel villino del quartiere commerciale. All’improvviso, appunto, l’incidente: il giovane, perdendo l’equilibrio o forse scivolando dal ponteggio, è stramazzato al suolo, cadendo da circa quattro metri d’altezza. Subito è stato lanciato l’allarme e sul posto è accorsa un’autoambulanza del 118. Avrebbe potuto anche essere una tragedia, questo è certo. Il ragazzo, seppur seriamente ferito, non è però, per sua fortuna, in pericolo di vita, secondo quanto accertato – dopo tutti i controlli sanitari di routine – dai medici del “San Giovanni di Dio”.

L’ultimo, in ordine di tempo, incidente sul lavoro registratosi in città risale alla fine dello scorso febbraio. A cadere da un’altezza di circa otto metri, finendo all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta con un brutto trauma cranico, fu allora un operaio cinquantatreenne di Agrigento. L’uomo, nel quartiere satellite di Monserrato, allora cadde da un palo della telefonica sul quale stava effettuando interventi di manutenzione. In quel caso, a cedere – spezzandosi letteralmente – fu il palo.