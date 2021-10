Cade all'interno dell'ospedale e resta ferita: Asp condannata paga risarcimento danni

Cade - era l'otto luglio del 2013 - a causa del pavimento scivoloso all'interno dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" di Licata e resta ferita. L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento è stata condannata, dal tribunale, al pagamento di 11.694 euro di risarcimento danni. Somma - che comprensiva delle spese legali arriva ad un totale di 15.950 euro - che ha messo, negli scorsi giorni, in liquidazione.

La donna aveva chiesto ai giudici del tribunale della città dei Templi di dichiarare l'Asp responsabile dei danni fisici, morali, biologici e materiali che aveva subito a causa di quella caduta avvenuta all'interno dell'ospedale di Licata. A fine dello scorso luglio, ma notificata quasi un mese dopo, è arrivata la sentenza - munita di formula esecutiva - che ha dichiarato l'esclusiva responsabilità dell'azienda sanitaria provinciale che è stata dunque condannata al pagamento di complessivi 10.500 euro per risarcimento del danno, oltre a rivalutazione monetaria dal dì dell'evento e alla liquidazioni delle spese legali. Il totale dovuto è dunque arrivato a 15.950 euro.

L'Asp ha, naturalmente, chiarito che "sono impregiudicati i reciproci diritti e che il pagamento non equivale ad acquiescenza avendo il solo fine, avendo la sentenza una formula immediatamente esecutiva, - è stato scritto dai funzionari dell'azienda sanitaria provinciale - di evitare altre ed ulteriori spese per l'avvio dell'azione esecutiva". Nell'atto di liquidazione, l'Asp ha dunque ribadito l'interesse "a riprendere le somme pagate in caso in caso di esito favorevole dell'eventuale giudizio d'appello". Si tratta per l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento di un ennesimo caso di pagamento di risarcimento danni dopo una sentenza, esecutiva appunto, sfavorevole.