Cade dentro casa e rimane a terra tutta la notte, muore casalinga di 75 anni

Una caduta autonoma dentro le mura domestiche è costata la vita a un’anziana di 75 anni che viveva da sola in un condominio in via Gela a Licata.

La donna ha riportato un grave trauma cranico che non lo ha lasciato scampo: non sarebbe riuscita infatti a rialzarsi rimanendo per terra tutta la notte. Solo nelle prime ore del mattino è stata soccorsa dal personale medico e dai vigili del fuoco che sono entrati all’interno dell’abitazione.

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto la donna era ancora viva ma in condizioni disperate. È stata subito trasferita all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata dove i medici hanno tenuto di salvarla.

Ma il suo cuore ha cessato di battere a causa delle lesioni riportate che avrebbero causato dei danni neurologici irreversibili. Non è ancora chiaro se la caduta sia stata del tutto accidentale oppure sia stata causata da un improvviso malore.