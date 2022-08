Cade dal tetto con un volo di 5 metri: 63enne trasferito in elisoccorso in codice rosso

Si è arrampicato sul tetto di un palazzo per sistemare l'antenna televisiva della sua abitazione ed è precipitato facendo un volo di 5 metri. Un uomo di nazionalità rumena di 63 anni è rimasto ferito riportando un grave trauma cranico a seguito dell'impatto con il suolo. E’ successo a Raffadali dove è subito atterrato l’elisoccorso per portare il giovane in codice rosso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. E' stato sottoposto a Tac.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Raffadali, coordinati dal Comando compagnia di Agrigento, per ricostruire la dinamica dell'incidente. Secondo quanto riferito dai militari dell'Arma, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

(Notizia in aggiornamento)