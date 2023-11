Cade all'interno della sua abitazione e non riesce più a rialzarsi. Un'anziana di Licata è stata soccorsa dai pompieri del distaccamento cittadino e dagli operatori del 118. La donna è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" dove i medici, dopo averla sottoposta a tutti i controlli sanitari ritenuti necessari, hanno stabilito che la donna non corre alcun pericolo.

Cade in casa e non riesce più a rialzarsi, anziana soccorsa e portata in ospedale