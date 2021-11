Cade lungo via Empedocle a causa di una buca e resta ferita: Comune citato in tribunale

Cade lungo via Empedocle, dopo essere scesa dal marciapiede e aver messo un piede in una buca. Era il 7 febbraio del 2020 quando la donna – una agrigentina – finiva al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dove i medici accertavano gravi lesioni all’arto inferiore sinistro. Lo scorso agosto, a palazzo dei Giganti è arrivata la citazione: la donna ha convenuto, davanti il tribunale della città dei Templi, l’ente al quale chiede “un ingente risarcimento del danno”. Il sindaco Franco Micciché ha autorizzato la costituzione in giudizio del Municipio per resistere alle pretese risarcitorie ed ha, per questo motivo, designato della difesa e rappresentanza del Comune l’avvocato Agata Vecchio, funzionario specialista del primo settore.

Per il Municipio si tratta dell’ennesima citazione in giudizio affinché venga riconosciuto responsabile dei danni provocati a persone o mezzi a causa di buche e dissesti lungo le strade della città. Vie che, tanto in centro quanto nelle periferie, molto spesso, sono autentiche “trappole” con asfalto colabrodo. In questo caso, l’agrigentina è finita per terra – ed è rimasta seriamente ferita - dopo aver messo il piede, scendendo dal marciapiede di via Empedocle, in una buca. Non è stato riportato negli atti del Comune di Agrigento quanto la donna abbia chiesto a titolo di risarcimento. Contrariamente a quanto imposto in nome della trasparenza, al Comune – nel provvedimento, firmato dal sindaco, che autorizza la costituzione in giudizio dell’ente – hanno utilizzato la frase: “un ingente risarcimento del danno”. Nessuna specificazione insomma dell’ammontare complessivo richiesto dalla cittadina.