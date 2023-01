Cadde a terra a causa di una buca non segnalata e rimase ferito: scooterista cita il Comune in tribunale

Non soltanto ad Agrigento o a Porto Empedocle. Ma anche a Palma di Montechiaro. Un cittadino ha citato in giudizio il Comune per ottenere il risarcimento dei danni fisici patiti - quantificati in 14.357 euro, oltre a rivalutazione di interessi, - dopo l'incidente che ha avuto nel pomeriggio del 5 giugno del 2018. Mentre era alla guida del suo ciclomotore, il palmese è caduto a terra a causa di una buca non segnalata, presente sul manto stradale dinanzi la scuola materna “Rosario Livatino”.

L'udienza si terrà il 13 febbraio prossimo.

Il Comune, per "tutelare gli interessi dell’ente" ha deciso di costituirsi, innanzi al tribunale di Agrigento. Il sindaco, Stefano Castellino, ha demandato al responsabile area Servizi Legali l'adozione di tutti gli atti o provvedimenti amministrativi consequenziali necessari alla costituzione in giudizio dell'ente.