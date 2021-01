Cade con la bici a causa di un tombino, chiede oltre 43mila euro di danni

Cade a terra mentre è in bici a causa di un tombino che era stato coperto malamente con del bitume, riportando gravi ferite: il Comune sceglie di non arrivare in tribunale ed è pronta a pagare oltre 22mila euro ad un cittadino agrigentino.

L'uomo, nel 2017, era precipitato a terra in via Magellano a San Leone riportando frattura pluriframmentaria clavicola sinistra e frattura branca ileo e ischio pubica sinistra, con un danno biologico del 10% oltre la distruzione della sua bici da corsa. In totale la richiesta di risarcimento danni ammontava a oltre 43mila euro.

Una vicenda che però il Comune ritiene di dover chiudere in modo "rapido" e possibilmente "indolore". L'ufficio legale ha infatti ritenuto che "sussistono, nella fattispecie forti rischi di condanna in un eventuale giudizio, con aggravio ulteriore di spesa di consulenza tecnica d’ufficio e al rimborso delle spese legali e , pertanto, ritenuta nell’interesse dell’Ente addivenire ad un accordo bonario sulla vicenda al fine di evitare il contenzioso dinanzi all’autorità giudiziaria che comporterebbe per il Comune di Agrigento verosimilmente l’ulteriore aggravio delle spese giudiziarie". La proposta, comunque dovrà essere accettata dalla controparte.

Altri 400 euro il Comune intende liquidare ad un uomo il cui furgone rimase danneggiato a causa di un ramo caduto al Villaggio Mosè. Ma non è tutto qui: il Municipio dovrà andare in tribunale per difendersi da una richiesta di risarcimento avanzata da una donna che ritiene di aver riportato un danno biologico del 7% dopo una caduta in piazza Ugo La Malfa, dove notoriamente sono presenti diverse buche, avvallamenti e asperità dell'asfalto che hanno provocato più volte incidenti con danni a persone o cose. Una situazione a cui si è posto rimedio solo in modo parziale nel tempo perché non va dimenticato che una parte dello spiazzo risulta ancora oggi privato.