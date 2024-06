Incidente sul lavoro: cade in una catasta di balle di fieno, 70enne morto per asfissia

Un agricoltore canicattinese di 70 anni è morto dopo essere caduto in una catasta di balle di fieno dove era salito per recuperare alcune galline. È accaduto martedì nelle campagne fra Canicattì e Racalmuto dove sono accorse le ambulanze del 118 e le pattuglie delle forze dell'ordine. A lanciare l'Sos erano stati i familiari che non vendendolo rientrare e preoccupandosi erano andati a cercarlo in campagna. I soccorritori del 118 non hanno però potuto far nulla, se non accertare la tragedia. La morte dell'uomo, secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia, è avvenuta per asfissia. L'anziano agricoltore abitante nel quartiere Borgalino di Canicattì era molto conosciuto. I funerali verranno celebrati oggi, alle 15,30, nella chiesa di Santo Spirito.