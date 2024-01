Viene colto da improvviso malore, 50enne cade in bagno e muore: tragedia a Licata

Un cinquantenne è morto, durante la notte, a causa di un malore nella sua abitazione. E' accaduto a Licata dove, alle 2 circa, è stato un continuo via vai di mezzi di soccorso e di militari dell'Arma.

Nessun dubbio, naturalmente, che si è trattata di una tragedia determinata da cause naturali. Il cinquantenne è stato colto da malore in bagno e s'è accasciato, battendo violentemente la testa. I familiari hanno chiamato i soccorsi e gli operatori del 118 hanno allertato i militari dell'Arma. I primi non hanno potuto far nulla per salvare il licatese. I carabinieri invece hanno ricostruito l'accaduto: la tragedia è stata determinata, a quanto pare, da un improvviso arresto cardiocircolatorio.