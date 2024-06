Migranti: la neonata di 5 mesi morta per malnutrizione è viaggio verso Porto Empedocle, verrà sepolta a Favara

È stata imbarcata sul traghetto di linea, che sta viaggiando verso Porto Empedocle dove arriverà all'alba di domani, la neonata di 5 mesi che lo scorso 28 maggio è arrivata cadavere a Lampedusa. La piccola, già morta, assieme alla mamma: una diciannovenne e alla sorellina di 2 anni era su un barchino soccorso in acque Sar libiche dalla nave Humanity della ong tedesca Sos Humanity. L'ispezione cadaverica eseguita l'indomani, nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana, non ha lasciato alcun dubbio: Mawa, figlia di guineani, è deceduta per malnutrizione.

Subito dopo lo sbarco sulla banchina di Porto Empedocle, la bara verrà traslata al cimitero di Piano Traversa a Favara dove, alla presenza della mamma, si terrà la cerimonia di sepoltura.

