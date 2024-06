Ritrovato il cadavere di un uomo fra l'erba alta di Bonamorone: è mistero

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato, fra l'erba alta, oltre il guardrail, in via Gramsci a ridosso del giardino botanico, nel quartiere di Bonamorone. Sul posto sono presenti più pattuglie dei militari dell'Arma. Il corpo, stando a quanto emerge in questi minuti, è in avanzato stato di decomposizione. I carabinieri non sono ancora riusciti ad identificarlo. E al momento è fitto il mistero su quanto sia accaduto.

A chiamare i militari dell'Arma è stato un cittadino che si è accorto della salma, mentre stava facendo una passeggiata.

Sul posto è arrivato il medico legale. L'ipotesi che sembra, con il passare dei minuti, prendere sempre più corpo è che possa trattarsi del bracciante agricolo algerino sessantanovenne che è scomparso all'inizio di maggio.

Non c'è naturalmente, non al momento, nessuna certezza. A lanciare un appello sui social, diffondendo anche la foto dell'uomo e un invito a contattare polizia e carabinieri qualora qualcuno avesse visto l'algerino, era stato l'avvocato Salvatore Pennica.

(In aggiornamento)

