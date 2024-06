Ritrovato il cadavere di un uomo fra l'erba alta di Bonamorone, c'è quasi la certezza: è l'algerino scomparso un mese fa

La certezza categorica ancora non c'è. Dovranno essere fatti ulteriori accertamenti, come l'autopsia, ma investigatori e inquirenti - dopo essersi rapportati con il medico legale - sono convinti che il cadavere ritrovato, fra l'erba alta di via Gramsci a ridosso del giardino botanico, sia dell'algerino sessantanovenne Balahouane Mohamed, scomparso all'inizio di maggio.

Il cadavere era stato ritrovato poco dopo le 12,15. E nel quartiere di Bonamorone si sono precipitate più pattuglie dei militari dell'Arma della sezione Radiomobile. Il corpo, appartenente verosimilmente a un settantenne, è risultato essere in avanzato stato di decomposizione. Era a circa un metro di distanza dal guardrail.

A chiamare i carabinieri è stato un cittadino che, sentendo un odore nauseabondo, ha dato un'occhiata più approfondita fra le sterpaglie e si è accorto della salma, mentre stava facendo una passeggiata.

Sul posto è arrivato il pm Gaspare Bentivegna e il medico legale. Il cadavere, come detto, è risultato essere in avanzato stato di decomposizione e il medico legale ha lavorato a lungo per cercare di capire se la salma presentasse o meno segni di morte violenta. Stando a quanto emerge, alle ore 14,20, il decesso dovrebbe essere avvenuto per cause naturali, ma anche su questo "fronte", dovranno essere fatti ulteriori accertamenti. Scontato che la procura predisporrà l'autopsia.

Poco dopo il ritrovamento del cadavere, l'ipotesi che ha iniziato a farsi sempre più forte è stata una soltanto: quella che il corpo appartenesse al bracciante agricolo algerino sessantanovenne che è scomparso appunto all'inizio di maggio. "Non sta bene, ha dei problemi di salute. È mite, ha bisogno dei farmaci e di cure", aveva scritto lanciando un appello sui social l'avvocato Salvatore Pennica.

