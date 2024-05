Accoltellati al volto e al petto in campagna: padre e figlio finiscono all'ospedale "Sant'Elia"

Coltellate a padre e figlio nelle campagne di Butera. Un operaio cinquantenne e il figlio ventitreenne di Campobello di Licata sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Nessuno dei due, per fortuna, è in pericolo di vita. Anzi, sono stati, diverse ore dopo l'ingresso, dimessi. Ennesimo episodio di violenza, questa volta in territorio Nisseno che colpisce però degli agrigentini.

L'aggressione sarebbe avvenuta, tanto sarebbe stato riferito ai medici, per futili motivi: all'improvviso un conoscente dell'operaio e del figlio avrebbe estratto un coltello e li avrebbe colpiti in faccia e al petto. I feriti sono stati soccorsi e portati prima al punto 118 di Sommatino, sempre nel Nisseno, e poi trasferiti all'ospedale Sant'Elia dove i medici li hanno sottoposti a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti utili, applicando anche qualche punto di sutura. Guariranno entrambi, salvo complicazioni, nell'arco di circa 15 giorni.

I medici del "Sant'Elia", come sempre avviene in questo genere di casi, hanno subito avvisato le forze dell'ordine. Il cinquantenne e il figlio hanno comunque presentato denuncia a carico dell'uomo, un bracciante agricolo, che li avrebbe aggrediti e accoltellati. Dopo la querela di parte è stata aperta un'inchiesta e sono in corso accertamenti, investigazioni e ricostruzioni per provare a fare chiarezza su quanto è avvenuto nelle campagne di Butera.

Nell'ultimo periodo, da Cianciana a Ravanusa, è un crescendo di episodi improntati all'estrema violenza: tentati omicidi o lesioni personali gravi che hanno riguardato moglie e figli del meccanico di Cianciana e una coppia di vicini di casa a Ravanusa.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.