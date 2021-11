Statua di Livatino in via Atenea, l'ultima beffa: illuminata come in un film horror

Prima le polemiche sulle fattezze, ora quelle sull'illuminazione collocata per renderlo "artistico" anche nelle ore notturne. Il busto di Rosario Livatino collocato in piazza Gallo in via Atenea torna a fare discutere.

In particolare alcuni cittadini hanno segnalato che i faretto collocato sul pilastrino che ospita la statua di bronzo è posizionato nel modo sbagliato, restituendo un'immagine sicuramente poco "rassicurante" nel buio della piazza.

Una conseguenza certamente non voluta da parte di chi ha realizzato il tutto, e che non restiuisce esattamente l'immagine di uomo mite e sorridente che le foto del magistrato oggi Beato raccontano.