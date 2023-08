Bus navetta per San Leone a Ferragosto? Il Codacons: “Il sindaco avvisa cittadini e turisti solo 3 ore prima”

“Sono le ore 18:04 e solo 14 minuti fa, a distanza di meno di 3 ore dall’avvio effettivo del servizio, sulla pagina Facebook del sindaco Francesco Miccichè è apparsa la comunicazione che è possibile avvalersi dei bus navetta per spostarsi dal Villaggio Mosè a San Leone la notte di Ferragosto”: questo il post pubblicato da Giuseppe Di Rosa del Codacons che ha così polemizzato sulla “inutilità” del servizio perché comunicato in ritardo. Tutto questo, secondo il responsabile dell'associazione che tutela i consumatori, avrebbe vanificato l'utilità del servizio rischiando di far rimanere gli autobus vuoti.

La Tua, l’azienda che si occupa dei trasporti pubblici su autobus ad Agrigento, aveva infatti messo a disposizione le navette a partire dalle 21 e fino alle 4 del mattino per consentire di raggiungere agevolmente la località balneare agrigentina per assistere al concerto di Elettra Lamborghini in piazzale Giglia. Esattamente come avviene per i concerti al teatro Valle dei templi di Agrigento (il prossimo in programma è quello di Gigi D’Alessio domenica 20 agosto). Va detto che la stessa Tua, sulla propria pagina Facebook, aveva dato comunicazione della possibilità di avvalersi dei bus navetta per Ferragosto in anticipo rispetto al sindaco, precisamente alle ore 13 del 14 agosto.

Ma in ogni caso, per il Codacons, tale comunicazione andava fatta con largo anticipo per consentire a cittadini e turisti di avere il tempo di organizzarsi e di scegliere, eventualmente, questa possibilità per spostarsi verso le zone più caotiche senza usare mezzi propri.