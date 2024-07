Ancora la truffa del falso carabiniere, anziana consegna 11 mila euro

Ennesima truffa del falso carabiniere in provincia di Agrigento. La vittima, questa volta, è di Burgio: una donna di 74 ani ha consegnato poi a un sedicente avvocato 1000 euro in contanti e gioielli per un valore di 11mila euro.

L’anziana, secondo la ricostruzione dell'episodio, ha ricevuto la chiamata da un finto militare che le ha raccontato del coinvolgimento del figlio in un incidente stradale.

Poco dopo la richiesta di denaro per sistemare la situazione. Infine la denuncia ai carabinieri.

