Il danneggiamento al sindaco Matinella e al suo familiare, la soliderietà dell’Ordine dei medici veterinari

Il Consiglio direttivo dell'Ordine dei medici veterinari di Agrigento ha appreso dalla Stampa locale la notizia dell’atto intimidatorio ai danni del fondo agricolo di proprietà del collega Dr Francesco Matinella, in precedenza componente del consiglio Direttivo di questo Ente, adesso apprezzato Sindaco del Comune di Burgio.

Nell’esprimere solidarietà allo stimato collega vittima della suddetta vile intimidazione, condanna aspramente ogni forma di sopruso diretto a demoralizzare e intimidire la professionalità dei propri iscritti, quand’anche tali atti non fossero connessi all’esercizio della professione Medico Veterinaria.

L’Ordine, confidando nello strenue lavoro degli inquirenti e della magistratura, auspica una rapida ed approfondita attività d’indagine.

Codesto Ente, comunica che nel caso tali delittuosi accadimenti fossero legati alla sfera professionale sarà disposto a costituirsi parte civile in un eventuale e agognato procedimento a carico dei responsabili di suddetti atti criminosi.