Tagliati gli alberi d'ulivo al sindaco e ad un suo familiare, altro amministratore nel "mirino"

Ci risiamo. Dopo Aragona dove sono stati tagliati gli alberi di ulivo del sindaco, Giuseppe Pendolino, anche a Burgio qualcuno - senza essere visto, né tantomeno sentito - ha danneggiato 12 piante di ulivo del primo cittadino Francesco Matinella, 57 anni, di professione medico veterinario. E’ accaduto tutto in contrada Vallonello. Ma il danneggiamento, almeno nel caso di Burgio, non si è concentrato soltanto sugli ulivi del sindaco, ma sono state recise anche 15 piante collocate su un terreno attiguo a quello del sindaco, terreno che è di proprietà di un familiare dell’amministratore. Il danno, complessivo, è stato quantificato in circa 1.500 euro, e non è coperto da nessuna polizza assicurativa.

A presentarsi alla stazione dei carabinieri di Burgio, formalizzando una denuncia a carico di ignoti, è stato Francesco Matinella, sindaco del paese. Il danneggiamento – che anche in questo caso, così come in quello di Aragona – ha il “sapore” di una intimidazione è stato realizzato nella notte dello scorso martedì. I carabinieri di Burgio, coordinati dal comando compagnia di Sciacca, hanno naturalmente subito avvisato la Procura della Repubblica della città delle Terme e avviato le indagini. Tanto il sindaco quanto il suo familiare sono stati sentiti dai miliari dell’Arma, e non è escluso che possano tornare ad essere auditi nella speranza di poter indirizzare correttamente e rapidamente le indagini. Il riserbo sull’attività investigativa è categorico.