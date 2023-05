Tagliate 17 piante di ulivo, bracciante agricolo subisce il danneggiamento

Diciassette piante di ulivo sono state tagliate, e rase al suolo, in contrada Pozzillo a Burgio. Il danneggiamento è stato subito da un bracciante agricolo cinquantaduenne. L'uomo, fatta la scoperta, fra incredulità e rabbia, ha chiamato i carabinieri che, dopo il classico sopralluogo di rito, hanno avviato le indagini.

Il danno provocato al bracciante agricolo di Burgio non è ingente, è stato quantificato in circa mille euro. E' inquietante invece il gesto. Un danneggiamento non nuovo comunque tanto per Burgio, quanto per l'area Saccense e l'intera provincia di Agrigento.

Spetterà adesso ai carabinieri della stazione di Burgio, che sono coordinati dal comando compagnia di Sciacca, provare, laddove possibile, a raccogliere elementi utili per identificare chi ha raso al suolo i 17 ulivi.