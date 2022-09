“San Calogero abbraccia la Valle”, distribuiti i buoni spesa alle famiglie povere grazie all’incasso dello spettacolo

Distribuiti i buoni spesa per le famiglie povere alle parrocchie di Agrigento, grazie ai fondi raccolti in occasione dello spettacolo dello scorso 7 luglio “San Calogero abbraccia la Valle”, andato in scena al teatro del tempio di Giunone.

A comunicarlo è stata l’associazione “I Tammura di Girgenti, con il presidente e direttore artistico Biagio Licata, che ha promosso l’evento con il patrocinio del Parco archeologico Valle dei Templi.

I buoni sono stati consegnati alle seguenti parrocchie: Beata Maria Vergine della Provvidenza (campo sportivo), Sacro Cuore (Quadrivio Spinasanta), Santa Croce (Villaseta), Santa Rosa (Villaggio Mosè), San Nicola (Fontanelle) e San Calogero (centro città).

Sul palco c’erano Giovanni Cacioppo, Gaetano Aronica, l’Opera dei Pupi vivente (Fancesco Maria Naccari e Maurizio Fratacci) e l’orchestra Chat Pitre (Alessandro Brucculeri).

“Un piccolo gesto - ha detto Biagio Licata - che siamo certi riempirà di gioia alcune famiglie meno fortunate di noi. Come devoti di San Calogero prevale sempre in noi un senso di responsabilità che ci porta a seguire le orme e gli insegnamenti del nostro amato Santo.

Il raggiungimento di questo obiettivo lo si ha grazie ad una sinergia, avuta con il direttore del Parco archeologico Roberto Sciarratta, con tutti gli artisti e con l’imprenditore Fabio Cesare Romano (amministratore sdelupermercato Max).

Un sentito ringraziamento va agli agritentini che come sempre non esitano a dare il loro supporto e contributo sposando una giusta causa”.