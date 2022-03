Bullismo, revenge porn, spaccio: lezioni di legalità dei carabinieri nei licei

Bullismo, revenge porn, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, ma anche guida in stato d’ebbrezza e raid vandalici. Lezione di senso civico e legalità – da parte dei carabinieri della compagnia di Agrigento – agli studenti dei licei classico “Empedocle” e scientifico “Leonardo”. Ad incontrare i ragazzi – cercando di sensibilizzarli, facendo comprendere loro che l’Arma dei carabinieri sarà sempre al loro fianco – è stato, sia nel caso del liceo classico “Empedocle”, che in quello dello scientifico “Leonardo”, il nuovo comandante del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia: il tenente Pasquale Rutigliano. Un ufficiale che ha, naturalmente, seguito le linee guida del comandante della compagnia: il maggiore Marco La Rovere che, già tante volte nel corso degli anni, ha incontrato, ma anche aiutato, concretizzando il servizio tra la gente e per la gente, studenti in difficoltà. Oltre alla formazione su reati e rischi, gli studenti sono stati, anche negli ultimi incontri, sensibilizzati appunto alla denuncia.