Bullismo tra adolescenti, le vittime si rivolgono direttamente al sindaco per chiedere aiuto

Sono stati “bullizzati” e hanno chiesto aiuto direttamente al sindaco. E’ accaduto a Naro dove gli adolescenti hanno bussato alla porta della stanza di Maria Grazia Brandara per denunciare i fatti avvenuti all’interno della “Città dei bimbi”.

“Quello che è successo - ha detto Maria Grazia Brandara - mi ha amareggiato ma al tempo stesso mi ha dato speranza. Questi ragazzi si sono rivolti a me per raccontare ciò che sono stati costretti a subire, insulti e anche aggressioni fisiche. Ma il fatto di credere ancora nelle istituzioni per risolvere i loro problemi mi ha spinto a prendere a cuore la questione e per questo invito i responsabili a presentarsi in Comune per chiedere scusa e promettere di non farlo mai più. Mi è stato anche chiesto di visionare le immagini delle telecamere di video-sorveglianza.

Se gli autori del gesto si presentassero spontaneamente in Comune sarebbe una dimostrazione di grande crescita e mi auguro che cioò avvenga”.