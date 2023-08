Buche, avvallamenti e asfalto rialzato per le radici degli alberi: scatta divieto di transito per i ciclomotori in viale dei Pini

Viale dei Pini off limits per tutti i mezzi a due ruote: il Comune di Agrigento, per prevenire incidenti a causa delle numerose buche, degli avvallamenti e dell'asfalto rialzato, ha disposto il divieto di transito per ciclomotori, motocicli e biciclette.

Il provvedimento, di fatto, taglia in due la frazione balneare di San Leone soprattutto nel fine settimana quando il lungomare Falcone-Borsellino è chiuso a tutti i veicoli e adibito a isola pedonale.

Una decisione analoga era stata presa negli anni scorsi salvo poi essere revocata dopo che erano stati eseguiti dei lavori nel viale principale di San Leone dove, di recente, oltre che con le pessime condizioni del manto stradale, bisogna fare i conti con dei marciapiedi rotti e impercorribili che mettono a repentaglio l'incolumità dei pedoni.