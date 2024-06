Troppe buche e dissesti: via Regione Siciliana è pericolosa, imposto il limite di velocità di 30 Km/h

Strada colabrodo e tanti, anzi tantissimi, rischi per la pubblica incolumità. Un agrigentino si è rivolto direttamente alla prefettura di Agrigento per segnalare i pericoli di viale Regione Siciliana. E dal palazzo governativo, proteste e segnalazione di rischi sono state "girate" al Municipio, consigliando "l'adozione di ogni utile iniziativa a tutela della sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità".

Da palazzo dei Giganti è stato subito predisposto, e fatto fare, un sopralluogo mirato. E accertate le condizioni di rischio è stato deciso, come è già accaduto su altre strade del territorio comunale, l'istituzione del limite massimo di velocità per tutti i veicoli a 30 chilometri orari lungo via Regione Siciliana. Una scelta imposta dal dover "provvedere a salvaguardia della pubblica incolumità", è stato chiarito dal Comune.

Quindi non appena verrà collocata la relativa segnaletica, il limite, per tutti i veicoli, sarà di 30 Km/h. Una specifica segnaletica verticale, con pannello integrativo indicante "Centro abitato", verrà collocata nell’area di intersezione tra la strada statale118 e via Regione Siciliana all'altezza del civico 135.