L'estate è alle porte e il Comune corre ai ripari: asfaltato il viale dei Pini

Il Comune corre ai ripari in vista dell'estate: gli operai hanno asfaltato il viale dei Pini che, da anni, è diventato quasi impercorribile con buche, avvallamenti e rigonfiamenti dell'asfalto provocati dalle radici.

Il manto stradale è stato sistemato con ampi rattoppi che hanno eliminato i principali pericoli per gli automobilisti.

Resta, al momento, il divieto di transito per i mezzi a due ruote che è stato collocato lo scorso anno per evitare incidenti per scooter e bici a causa dei numerosi dissesti.