Nuovi pericoli e vecchi problemi in un parcheggio del centro: ecco le immagini

Non c'è pace per l'area di sosta a pagamento di piazzale Vittorio Emanuele di Agrigento dove, dopo la voragine formatasi nel marzo dell'anno scorso, un'altra buca si è aperta nel dissestato pavè dove visibili sono ancora i segni delle “toppe” in cemento che sono servite a coprire i precedenti cedimenti.

Così come visibili sono le irregolarità nella pavimentazione e il vuoto sottostante la buca Sul posto, per un primo sopralluogo, sono intervenuti una pattuglia di vigili urbani e l'assessore con delega alla Sicurezza Stradale Francesco Picarella. L'area limitrofa alla buca è stata transennata, nell'attesa delle dovute verifiche tecniche e dell'attribuzione delle specifiche competenze per i successivi lavori di manutenzione, almeno tre posti auto saranno momentaneamente interdetti, ma non si esclude neanche che l'intero sottosuolo del piazzale venga ispezionato per stabilire la causa dei cedimenti.