Buca non segnalata in mezzo alla strada? Ma quanto mi costi ... nuova condanna a pagare per il Comune

Ripararla sarebbe costato certamente di meno. Molto di meno. Adesso, invece, il Comune - dopo la sentenza del giudice di pace - è costretto a sborsare un totale di 5.349,75 euro (di cui 2.614,26 euro per il danno subito dal cittadino). La colpa? Di una delle tante buche, non visibile e non segnalata, presenti lungo le strade della città.

A citare l'ente, davanti al giudice di pace, è stato un avvocato proprietario dell'autovettura rimasta danneggiata proprio a causa di quella buca. E il giudice gli ha dato ragione. Sommando al risarcimento del danno le spese legali, Cpa e rimborsi forfettari si è arrivati a ben 5.349,75 euro. Il consiglio comunale ha già riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio e dunque la somma complessiva è stata impegnata sui capitoli di bilancio per la successiva liquidazione.

Sono tante, anzi tantissime, le citazioni a giudizio per questo genere di richieste di risarcimento danni. Mancano i soldi certo per sistemare, o meglio ancora rifare, le strade cittadine. Ma se per una buca - non visibile e non segnalata - che ha provocato danni ad un'autovettura, la spesa per palazzo dei Giganti si è rivelata così importante, forse bisognerebbe fare quattro conti e trovare soluzioni per scongiurare il ripetersi di queste condanne a risarcire.