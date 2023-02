Avvocato danneggia la propria auto a causa di una buca: ennesima condanna per il Comune

Il Comune continua a pagare il conto per le proprie strade dissestate: il giudice di pace di Agrigento ha inflitto l'ennesima condanna nell'ambito di un procedimento avviato da un avvocato che chiedeva il risarcimento per il danno causato alla propria autovettura a causa della presenza di una buca "non visibile e non segnalata".

Palazzo dei Giganti, quindi, deve ancora mettere le mani al portafogli a causa delle condizioni fatiscenti delle strade cittadine un pò ovunque. In questo caso, fra risarcimento del danno, spese legali e consulenza tecnica, dovrà pagare poco più di 5mila euro.

Il consiglio comunale ha riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio dando il via libera al pagamento.