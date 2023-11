Distrutti dal fuoco due camion di un'azienda di autotrasporti: avviate le indagini

L'ipotesi investigativa privilegiata sembra essere quella dell'attentato incendiario. Non è stata però ancora categoricamente esclusa quella accidentale, riconducibile magari ad un corto circuito. Notte d'inferno, quella fra giovedì e ieri, in via Zunica nel rione di Villaseta. A bruciare sono stati due camion di una ditta di autotrasporti di un cinquantenne di Porto Empedocle.

I pompieri del comando provinciale, raccolto l'Sos, si sono immediatamente precipitati e hanno cercato di salvare il salvabile. C'è stato poco, anzi pochissimo, da fare per i due mezzi che sono andati quasi completamente distrutti. Al lavoro, per ore ed ore, anche i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile e quelli della Scientifica. Pare che non siano state trovate tracce di liquido infiammabile, né taniche o bottiglie sospette. Elementi indispensabili per suffragare, e fin da subito, la natura dolosa del rogo. Spetterà dunque all'attività investigativa, avviata nottetempo dai militari dell'Arma, stabilire cosa effettivamente abbia innescato la fiammata iniziale. I carabinieri, come sempre avviene in questi casi, hanno sentito il proprietario dei mezzi.

Nella zona, e la verifica è stata già fatta, non vi sarebbero telecamere di videosorveglianza, né pubbliche e nemmeno private.