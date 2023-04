Incendiata la tettoia di un bar: i residenti del palazzo limitano i danni

Dovrebbe essere doloso l'incendio che, nei giorni scorsi, ha danneggiato la tettoia di un bar di una delle tante traverse del viale Della Vittoria a Canicattì.

Le fiamme hanno devastato, praticamente incenerito, il materiale plastico che componeva la tettoria, ma anche una botte di legno che nella parte sottostante e un vaso. Il fumo ha, inevitabilmente, annerito la parte del prospetto dell'immobile.

Il rogo, stando a quanto è emerso, è stato spento dagli stessi residenti del palazzo e non è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per provare a fare chiarezza sull'accaduto. Non è escluso che possano essere stati già acquisiti i filmati della videosorveglianza.