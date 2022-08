Il fuoco divora balle di paglia e recinzione, pensionato presenta denuncia per danneggiamento

Raccolgono il grano e restano, sul terreno lungo la strada provinciale Castrofilippo-Canicattì, le stoppie e la balle di paglia. Per cause non chiare, il fuoco divora ogni cosa e danneggia anche, pesantemente, la recinzione di un vasto appezzamento di terreno di contrada Pidocchio. A denunciare quello che è stato, appunto, un danneggiamento è stato il proprietario del terreno: un pensionato di 86 anni. All'anziano non è affatto andato giù che sulla sua proprietà si determinato il rogo che ha anche inghiottito diversi pali di legno che reggevano la recinzione. Il canicattinese ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, agli agenti del commissariato cittadino e chiede, naturalmente, l'identificazione e la punizione di chi ha creato quei danni.

I terreni circostanti, a quanto pare, non sono stati interessati dal rogo e dunque le ipotesi non possono che essere due: incendio appiccato proprio all'appezzamento di terreno dell'anziano, che però non ha mai subito danneggiamenti simili da quando è proprietario di quell'area, o al bordo della strada provinciale dove erano presenti sterpaglie e rovi. E proprio quest'ultima sembrerebbe essere l'ipotesi investigativa privilegiata.

Il danno non è stato quantificato nell'ammontare, ma l'anziano - che non è assicurato - è intenzionato, qualora venisse individuato il responsabile, a farsi risarcire.