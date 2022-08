L'incendio che ha ucciso cavalli e pony è doloso, segnalato il proprietario degli animali: 3 erano senza microchip

L'incendio divampato nella stalla di contrada Safarello-Casalicchio - che ha ucciso due cavalli e altrettanti pony - è verosimilmente doloso. Per il proprietario, un ambulante quarantaduenne, è scattata la segnalazione per la mancata registrazione degli animali. I veterinari dell'Asp intervenuti hanno accertato infatti che tre degli equidi rimasti uccisi erano senza microchip.

L'inferno in contrada Safarello-Casalicchio, a Licata, è scoppiato durante la notte fra domenica e lunedì. Ad accorrere sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia cittadina.

I pompieri, idranti alla mano, hanno cercato di fare il possibile per salvare la stessa e gli animali custoditi. Ma senza grossi risultati purtroppo. Pochi, forse addirittura nessuno, i dubbi sul fatto che la scintilla iniziale sia stata dolosa. Spetterà, naturalmente, ai carabinieri della sezione Operativa del Nor sviluppare le indagini, mettere dei punti fermi e provare ad identificare chi ha appiccato l'incendio. E' stato già sentito il proprietario della stalla e dei quattro equidi, l'ambulante quarantaduenne. Fitto, anzi categorico, il riserbo sulle dichiarazioni eventualmente acquisite dagli investigatori. Sull'area dove sorgeva la stalla non c'erano - questo è certo - impianti di videosorveglianza. E' stata notiziata la Procura di Agrigento che ha aperto un fascicolo d'inchiesta a carico di ignoti.

Il veterinari dell'azienda sanitaria provinciale, intervenuti nottetempo, hanno accertato appunto che tre degli equidi presenti nella stalla erano privi di microchip e quindi il licatese è stato segnalato per le violazioni inerenti la mancata registrazione.

Il danno provocato dall'incendio non è stato quantificato nell'esatto ammontare e comunque non e' risultato essere coperto da polizza assicurativa.