Brucia l'autovettura di un camionista, i carabinieri avviano le indagini

Brucia la Ford Kuga di un camionista cinquantottenne. E' accaduto nella notte fra lunedì e ieri, in una traversa della centralissima via Roma a Siculiana. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri della locale stazione. Le cause che hanno fatto scoppiare la scintilla iniziale non sono chiare. Si parla, infatti, di "cause ancora in corso d'accertamento".

Scattato l'allarme, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. I pompieri, idranti alla mano, hanno circoscritto e spento l'incendio che ha comunque devastato la Ford Kuga. Carabinieri e pompieri si sono poi occupati del sopralluogo di rito per provare a stabilire, fin da subito, la matrice del rogo. Accanto all'autovettura non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile, né taniche o bottiglie sospette. Elementi indispensabili per parlare, fin da subito, di un incendio dalla matrice dolosa. Servirà dunque del tempo per provare a fare chiarezza su cosa sia accaduto e cosa abbia innescato l'incendio che non è risultato essere coperto da polizza assicurativa.