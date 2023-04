Brucia l'auto di una impiegata trentenne, è mistero sulle cause: avviate indagini

Le cause non sono chiare. Non lo erano durante la notte in cui è scoppiato l'incendio, né lo sono diventate con il passare delle ore. Spetterà ai poliziotti del commissariato di Licata cercare di fare chiarezza su come e perché è divampato il rogo che ha devastato l'auto, una Peugeot 2008, di proprietà di una impiegata trentenne.

Tutto è accaduto in via Monfalcone, nel quartiere Oltreponte di Licata. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento cittadino. I pompieri, idranti alla mano, hanno prima circoscritto e poi spento l'incendio. Nottetempo, in via Monfalcone non sono intervenuti né carabinieri, né polizia. A notiziare l'indomani il commissariato sono stati proprio i vigili del fuoco e gli agenti di polizia hanno immediatamente avviato le indagini per provare a fare chiarezza.