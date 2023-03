Brucia l'auto di una casalinga 49enne, cause non chiare: avviate le indagini

Brucia l'auto, una Fiat Croma, di proprietà di una casalinga quarantatreenne. E' accaduto nella tarda serata di ieri, in via Castello a Sciacca.

Scattato l'allarme, sul posto, sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e i carabinieri. Ai primi è toccato il compito, idranti alla mano, di circoscrivere e spegnere - prima che si estendesse - il rogo. Le fiamme hanno comunque danneggiato, e anche pesantemente, la parte posteriore dell'autovettura e gli interni.

I carabinieri, a quanto pare, non hanno ritrovato tracce di liquido infiammabile. Un elemento indispensabile per parlare, fin da subito, di un rogo dalla matrice dolosa. Le cause dell'incendio vengono pertanto considerate "in corso d'accertamento". La macchina non è risultata essere coperta da polizza assicurativa per incendi.

Spetterà all'attività investigativa dei militari dell'Arma che, come sempre, si sono già mossi per verificare l'eventuale presenza di impianti di videosorveglianza collocati nella zona, stabilire cosa effettivamente ha innescato la scintilla iniziale.