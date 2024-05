Brucia l'auto di un ristoratore, il proprietario: avevo già programmato controllo in concessionaria

Brucia l'auto, una Audi Q5, di proprietà di un ristoratore empedoclino. È accaduto nella notte fra domenica e ieri. A precipitarsi sul posto, dopo aver raccolto l'Sos, sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri. Ai primi è toccato il compito, come sempre, di circoscrivere le fiamme e spegnerle. Ai militari dell'Arma invece quello di avviare le indagini per cercare di stabilire cosa effettivamente abbia innescato la scintilla iniziale.

Stando a quanto è trapelato, il conducente della vettura ha riferito d'aver avvertito dei rumori al motore e odore di bruciato e che aveva già programmato un controllo in concessionaria per l'Audi Q5. Evidentemente non c'è stato tempo.

Secondo quanto inquadrato dai carabinieri, basandosi sulle dichiarazioni del ristoratore, la matrice del rogo dovrebbe essere di natura accidentale.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.