Brucia l'auto di un operaio 46enne, i carabinieri avviano le indagini

Brucia l'autovettura - una Audi A3 - di proprietà di un operaio 46enne di Canicattì. E' accaduto in via Verdi, nel centro storico. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del locale distaccamento, mentre delle indagini sull'accaduto si stanno occupando i carabinieri.

Le cause dell'incendio non sono chiare. A quanto pare, nei pressi della Audi A3 non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile, né taniche sospette. Motivo per il quale si parla, appunto, di "cause ancora in corso d'accertamento". Servirà del tempo - e sarà necessario naturalmente che le indagini dei militari dell'Arma progrediscano - per provare a fare chiarezza su cosa abbia effettivamente innescato la scintilla iniziale. Al momento, stando a quanto risulta, non viene esclusa nessuna ipotesi investigativa: né quella dolosa, né tantomeno quella accidentale, dovuta magari ad un cortocircuito. Dell'accaduto - come sempre avviene - è stata già informata la Procura di Agrigento.