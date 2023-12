Brucia l'auto di un commerciante: è mistero sulle cause, avviate le indagini

E sono due. Nel giro di pochissimi giorni, a Canicattì, si sono verificati due incendi auto. L'ultimo, in ordine di tempo, è stato quello che ha devastato l'Alfa Romeo 159 di proprietà di un commerciante canicattinese cinquantenne. La scintilla iniziale ha - stando a quanto risulta al momento - cause misteriose. L’ipotesi investigativa privilegiata è quella della natura dolosa, ma non può essere escluso il rogo accidentale riconducibile magari ad un corto circuito. Delle indagini su quanto è accaduto in via Carlo Alberto si stanno occupando i carabinieri.

Scattato l'allarme, sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. I pompieri, idranti alla mano, hanno quasi subito circoscritto e domato il rogo. Assieme ai carabinieri si sono poi occupati del sopralluogo di rito. Non sarebbe state trovate tracce di liquido infiammabile, né contenitori sospetti. Spetterà all'attività investigativa, che è appunto in corso, fare chiarezza e stabilire cosa abbia effettivamente innescato la scintilla iniziale.