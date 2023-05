Brucia il furgone di un disoccupato, cause non chiare: aperta un'inchiesta

Brucia furgone, un Renault, posteggiato in via Kennedy nel quartiere di Villaseta. E' accaduto durante la notte fra venerdì e ieri. Sul posto, in una manciata di minuti, non appena hanno raccolto l'Sos, si sono portati i vigili del fuoco e i poliziotti della sezione Volanti della Questura.

I primi hanno, naturalmente, domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. I poliziotti hanno invece identificato il proprietario del furgone: un disoccupato di 47 anni di Agrigento. Le cause del rogo, ieri, non sembravano essere chiare. Agli atti risultavano essere infatti "ancora in corso d'accertamento". Nessuna ipotesi, in pratica, veniva esclusa, né tanto meno privilegiata dagli agenti delle Volanti.

Servirà, verosimilmente, del tempo per provare a fare chiarezza su cosa effettivamente abbia provocato la scintilla e dunque il rogo.