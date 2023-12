Ancora incendi a Licata: devastato dalle fiamme il furgone di un commerciante

Ancora fuoco a Licata dove in via Torregrossa è stato danneggiato un furgone, un Iveco modello 35, di proprietà di un commerciante.

Le fiamme sono state domate e spente dai vigili del fuoco del distaccamento cittadino. E per fortuna non ci sono stati feriti. Delle indagini, dopo essere stati sul posto e aver effettuato i necessari accertamenti, si stanno occupando i carabinieri della stazione di Licata. L'area dove è divampato l'incendio non risulta essere, purtroppo, coperta da impianti di videosorveglianza.

Il danno subito dal commerciante licatese non è stato ancora quantificato nell'esatto ammontare e comunque non è "coperto" da nessuna polizza assicurativa.

Dell'accaduto, alla vigilia di Natale, è stata naturalmente, come sempre, informata la Procura della Repubblica di Agrigento.