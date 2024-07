L'incendio del chioschetto mobile sistemato vicino la spiaggia: danni per oltre 10 mila euro

È stato quantificato in circa 10 mila euro, non coperto da nessuna polizza assicurativa, il danno provocato al proprietario del chioschetto mobile che, all'alba di domenica, è stato divorato dalle fiamme vicino alla passerella in legno sulla spiaggia di Porto Palo di Menfi. A denunciare quanto accaduto era stato lo stesso titolare dell'attività commerciale.

Dove era parcheggiato il chioschetto mobile sono intervenuti i vigili del fuoco di Santa Margherita di Belice che non hanno potuto far altro che constatare la distruzione del chioschetto. Delle indagini su quanto accaduto, all'alba di domenica appunto, si stanno occupando i carabinieri. La natura del rogo non è, a quanto pare, chiara. È certo fra le altre cose che il chioschetto, quando era in attività e aperto, veniva attaccato a un gruppo elettrogeno.

