Scoppia l'incendio in un casolare ed è l'inferno: distrutti due mezzi, portati in salvo 5 asinelli

Inferno di fuoco e fumo in un casolare di contrada Monte Famoso a Joppolo Giancaxio dove i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento sono riusciti a salvare cinque asinelli.

Le fiamme sono divampate all'improvviso, non è chiaro come e hanno inghiottito tutto quello che hanno trovato lungo il proprio percorso: autovetture comprese. Due i mezzi, uno non più utilizzato e uno ancora perfettamente marciante, che sono stati infatti completamente inceneriti. Il furgoncino e la vettura si trovano all'interno del casolare e nonostante il tempestivo, quanto massiccio, intervento dei pompieri e degli uomini del corpo Forestale, non c'è stato nulla da fare.

In contrada Monte Famoso, a Joppolo Giancaxio, è intervenuta anche la Protezione civile. I danni provocati dall'incendio sono pesantissimi, non ancora quantificati economicamente, ma veramente importanti. I pompieri del comando provinciale non appena sono giunti sul posto si sono sincerati dell'eventuale presenza di persone intrappolate nel casolare. Per fortuna non c'era nessuno, ma c'erano cinque asinelli e i vigili del fuoco si sono prodigati riuscendo a metterli in salvo tutti. Poi, idranti alla mano, sono iniziate le operazioni per circoscrivere e spegnere il vasto e violento incendio.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.