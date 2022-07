Gli incendi assediano Caltabellotta, il sindaco: "Opera di persone malate"

Complici le condizioni climatiche di questi giorni, le aree boschive intorno a Caltabellotta sono state interessate da numerosi incendi.

A lanciare l'allarme attraverso l'agenzia Ansa è il sindaco Calogero Cattano. "Sono già diverse centinaia gli ettari di terreni andati in fumo -. I focolai sono a decine, non c'è dubbio che siano tutti opera di qualche persona come minimo malata, è una situazione insopportabile, non possiamo fare altro che confidare in controlli ancora più intensi affinchè i responsabili vengano individuati e acciuffati".

E' lo stesso sindaco ad evidenziare come molto gravi siano i danni arrecati alle coltivazioni e alle aziende agricole, con problemi anche per il futuro dovuti al rogo di aree dedicate al pascolo.